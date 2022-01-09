美國一名男孩從小就擁有一身肌肉，3歲時就練出人人稱羨的6塊腹肌，健美身材讓他獲得「迷你浩克」的稱號，醫生甚至稱他是「醫學之謎」；如今10多年過去，男孩已經成為高中生，不過從近日流傳出來的照片可以發現，他的身材似乎「大走樣」，一身肌肉全都消失不見，外觀和一般高中生沒有太大差別。

World's STRONGEST Toddler: Liam Hoekstra, has a rare genetic condition called myostatin-related muscle hypertrophy, which increases his muscle mass and reduces his body fat. pic.twitter.com/VVOCwDXLjC — Unbelievable (@Unbelie99071416) March 12, 2020

根據《太陽報》報導，密西根州男孩利亞姆（Liam Hoekstra）在沒有特別訓練的情況下，5個月大就會走路，6個月大就能爬樓梯，1歲可以做引體向上，1歲半能夠搬動家具，到了3歲則擁有6塊腹肌，奇特的成長發展讓他紅極一時，甚至獲得「迷你浩克（Mini Hulk）」的稱號。

利亞姆的故事還被拍成紀錄片《世界上最強壯的小孩（The World's Strongest Toddle）》，在片中醫生形容他是「醫學之謎」，並積極尋找他的「肌肉秘密」，後來發現利亞姆其實罹患了非常罕見的遺傳疾病「肌球蛋白基因突變（Myosatin gene mutation）」，導致他的肌肉量比正常小孩多40%，身體脂肪則比較少。

10多年過去，利亞姆目前正在就讀高中，熱愛打冰球和釣魚，不過從他分享在社群平台上的照片來看，如今16歲的利亞姆並沒有變成身材健美、滿是肌肉的青少年，外表看起來反而和其他學生沒有太大的差別。