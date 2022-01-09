有些求職者為了得到心儀的工作，就會試圖偽造自己的學經歷，希望能藉此給面試官留下好印象。但你知道嗎？其實在古代「造假履歷」的事情並不少見，宋朝就曾有一名縣尉買通掌管官員升遷文件的胥吏，只在「履歷」上多加一筆便成功升官。

《河北大學宋史研究中心》指出，古代的官員任選制度經歷過好幾次變革，到了魏晉時期實行的是「九品中正制」，世家大族把持著選人用人的權力，執行過程中只注重門第，導致「上品無寒門，下品無世族」的現象，這種情況下，只要家族背景好看、能夠證明自己出身高貴門第，就可以輕鬆成為高官。

唐宋科舉制度興盛後，從制度上看，做官後能否升遷，就得看官員個人的政績和品行，因此唐宋時期的朝廷相當注重官員的「履歷」，而且當時還實行「官員任期制」，2~3年任滿後就得等待吏部新的人事命令，至於下一份工作是好是壞，則要參考官員的資歷、推薦人、前一任期表現等；於是有官員為了升遷或得到爽缺，就會請人幫忙「造假履歷」，這個行為又稱作「司同之助」。

「司同之助」源於《桯史‧卷五‧部胥增損文書》，宋孝宗淳熙年間，一名張姓官員在廣州增城縣做縣尉，當地有一名叫做劉花五的大盜，原本張縣尉打算親自捉捕他，卻遭到手下陳弓級（官名）阻止，並代替他將大盜抓捕歸案，豈料結案報告中自己一點功勞都沒有，讓張縣尉相當頭痛，到處請求更改報告卻未果。

等到張縣尉任滿，到吏部報到、等待新工作發配時，一名胥吏告知他，只要給予報酬就可以幫忙，張縣尉思考了幾天決定答應，並於2個月後得到好消息，他竟被任命為永福縣縣令，獲得晉升讓他十分欣喜，除了原本講定的金額，還多給幫忙的胥吏一份厚禮。

而這名胥吏的手段也被記載在《桯史》當中，他將資料裡「增城縣尉司弓級陳某獲若干盜」的「司」字多加一筆，變成「增城縣尉『同』弓級陳某獲若干盜」，如此一來陳縣尉不再只是命令下屬的人，而是一同捕獲大盜的功臣之一。