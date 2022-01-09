大陸廣西近日發生一起神奇事件，一大群鴕鳥在晚上突然現身街頭狂奔，偶爾還會停在路邊稍作休息，讓現場民眾全都十分傻眼；據了解這些鴕鳥出自附近一間養殖場，由於事發當晚未將門關好，才會造成這次意外，目前已經找回60多隻，但仍有近30隻「在逃鴕鳥」。

成群鴕鳥在廣西街頭奔跑，讓路人全看傻眼。(影片來源/YouTube/大象新聞)

根據《央視新聞》報導，本月7日崇左市扶綏縣，突然出現成群的鴕鳥在街頭狂奔，偶爾牠們還會停留在路邊稍作休息，罕見且奇特的場面讓現場民眾都相當傻眼。其中一名目擊者嚴女士接受採訪時表示，這些鴕鳥差一點就要攻擊她，「幸好我及時躲進了店裡」，後來這些鴕鳥行經店鋪門口，不但撞翻了燒烤攤，還打碎了幾個盤子和碗。

事發隔日，養殖場負責人鐘先生出面解釋，自己也是朋友在網路上看到影片，通知他以後才得知此事，養殖場內共飼養超過300隻鴕鳥，當晚疑似沒有將柵欄門關好，導致100多隻鴕鳥逃出，目前已經找回60多隻，仍有約30隻鴕鳥尚未找回。

新聞曝光後，不少網友都覺得鴕鳥狂奔的場面壯觀又好笑，紛紛留言：「滿街的大長腿呀」、「是自由的空氣」、「就像下課的我奔向餐廳」、「朋友說他在街上看到一群鴕鳥跑過去了，其他人都說他喝多了」、「原諒我笑了，這些鴕鳥也太放飛自我了」、「鴕鳥：沒有什麼能夠阻擋，我對自由的嚮往」。