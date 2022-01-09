1968年5月，出生於工人家庭的殷傑，以優異的成績考上北京大學，並在大二時結識了一名大自己7歲、遠從非洲小國來北大留學的黑人男子卡林通，兩人的相遇徹底改變了殷傑的人生，她不顧父母反對，執意嫁去世界上最低度開發國家之一的幾內亞比索，無奈因為政局動盪，為了躲避戰亂，她只能帶著剛滿3歲的女兒倉皇逃回國，並且靠著賣便當養家，如今數十年過去，殷傑的現況也格外引人注意。

根據《搜狐網》報導，在北大留學期間，卡林通對殷傑一見鍾情，隨後就展開熱烈的追求，之後更在電話中告白，由於殷傑當時對他並沒有想法，便婉拒了對方。但是卡林通沒有放棄，持續對殷傑展開猛烈的電話攻勢，但此舉嚇壞了殷傑，甚至連電話都不敢接。失落的卡林通在友人的建議下，跑到女方的宿舍，大聲呼喊殷傑的名字，殷傑在眾目睽睽之下，只能硬著頭皮下樓。

殷傑回憶，「那時的他特別寵我，基本不讓我走路，揹著我走，送我回宿舍也是揹著我上樓；吃飯的時候，也是一口一口餵著我吃…」情竇初開的殷傑最終被卡林通給感動，兩人陷入熱戀。

不過這場跨越種族和地域的戀情，在當時保守的年代面臨諸多困難和挑戰，殷傑大學畢業後第一次帶卡林通和自己的父母見面，但隨即遭到反對，不過殷傑仍堅定護愛，最後父母拗不過殷傑，無奈妥協，1990年10月，22歲的殷傑和卡林通在北京登記結婚，之後兩人搭機飛回幾內亞比索定居。

儘管殷傑早就做好了心理準備，但是初到幾內亞比索時，仍被當地貧窮的景象給嚇得說不出話來，更讓她驚訝的是，卡林通的父親是當地的政府官員，擁有4個妻子、30多個孩子，而卡林通是「嫡長子」，在父親的安排下，加上北京留學的經歷，卡林通很快就進入政府部門工作，每天早出晚歸。

殷傑指出，丈夫當時每天要洗3次澡、換3身衣服，香水更是不離身，除了工作之外也有不少應酬，經常大半夜不回家。這些反常的舉動讓她心生不安，質問對方時，卡林通卻回她「我去社交啊，怎麼了？我們國家都這樣，男人幹啥事，女人是不能過問的。」

殷傑意識到，女人要想獲得地位和尊嚴，經濟就必須獨立，於是她開始學習葡萄牙語，投入職場，每天將自己打扮得光鮮亮麗，也有自己的交友圈，這樣的轉變，讓卡林通慌了，並且徹底意識到自己對妻子的不公和忽視，便回歸了家庭。

然而好景不常，1998年，幾內亞比索爆發嚴重的內戰，身為國會議員的卡林通擔心妻女的安危，便緊急將兩人送往碼頭，安排她們搭船逃難。回國後的殷傑為了減輕父母的經濟負擔，帶著女兒到學校門口擺攤賣便當，這樣的生活一晃就2年過去了，這期間她沒有卡林通任何的消息，且當時大陸對於幾內亞比索的新聞也少之又少，她甚至不知道丈夫是生是死。

直到2000年的某天深夜，殷傑終於接到卡林通的電話，這讓她懸在心上的不安和委屈總算得以安放，卡林通表示，因為當地局勢不穩，怕殷傑擔心，所以遲遲沒敢打電話，「現在我要告訴妳一個好消息，我要來北京工作了，在幾內亞比索駐華大使館！」一周後，卡林通搭著外交部的車，來到殷傑的住處，一家人睽違2年終於團聚了。

如今殷傑一家常駐北京，除了女兒妮娜之外，2002年殷傑生下了一個兒子，而卡林通目前則擔任幾內亞比索駐華公使銜參贊，一家人過得幸福美滿。