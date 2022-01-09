在動漫《蠟筆小新》裡，小新的爸爸野原廣志被形容有「災難級的腳臭」，不過大陸一名男子的腳臭似乎跟野原廣志不相上下，根據網路上瘋傳的影片顯示，當下這名男子脫鞋換燈泡，不久後飼養的黑狗便好奇的湊上前，朝著鞋子聞了一下，沒想到卻突然暴衝到路邊一陣狂吐，超爆笑反應讓網友打趣調侃「你爸是野原廣志？」

根據監視器畫面顯示，事情發生在本月6日晚間7點多左右，當時一群男人圍在店門外聊天，其中一名身穿灰外套的男子，同時也是黑狗飼主，脫鞋後站上板凳準備換燈泡，這時小黑狗突然向前聞了一下飼主的鞋子，沒想到下一秒立刻急衝到馬路邊大吐特吐。

小黑狗突如其來的反應嚇了眾人一大跳，但隨即意識到狗狗是被飼主的鞋子臭到反胃後，立刻笑得東倒西歪。這幕逗趣畫面也被飼主擷取後PO網，並以狗狗口吻笑說，「我爸的鞋被曝光…」。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「好有禮貌的小狗，還到路邊吐」、「我覺得狗狗是演的除非我親自聞聞」、「看來是黑襪臭腳的體育生」、「救命我要笑死了」、「難道是傳說中的腳臭大魔王野原廣志？失敬失敬」。