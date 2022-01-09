古代人常說的「黃毛丫頭」算是貶義詞，指的是未婚的女孩，但要區分女子是已婚還是未婚，「開臉」就是一個指標，主要是去除臉上汗毛的儀式，過程相當講究。

根據《搜狐網》報導，開臉就是現如今大家常說的「挽面」，古代女子一生只開一次臉，就算之後離婚後又再婚，也不會再一次開臉。各地關於開臉的習俗皆有所不同，例如有些新嫁娘是在娘家進行開臉儀式，有些地方則是新娘子進門後，在婆家進行，是嫁娶過程中必不可少的環節。

古代相當重視開臉，也有不少忌諱，像是坐的方向看是坐北朝南，或是坐南朝北，忌坐東西向；除此之外，並非誰都能幫新娘子開臉，基本上都是選一名生有多個男孩、沒有離過婚、夫婦和睦、稱得上是賢妻良母的中年婦女操刀。

首先，用粉塗在出嫁女子臉上，尤其是頭髮邊緣處，塗擦完畢後，再用紅色雙線，透過手勢的交織變化，將新娘的汗毛從根部拔出，直到把汗毛拔得乾乾淨淨才罷休。

過程中，婦女邊拔汗毛還要邊念《開臉歌》祝賀，「左彈一線生貴子，右彈一線產嬌男，一邊三線彈得穩，小姐胎胎產麒麟。眉毛扯得彎月樣，狀元榜眼探花郎。我們今日恭喜你，恭喜賀喜你做新娘」。

開臉意味著一個姑娘的處女時代已經終結，此後將成為有夫之婦，要做個賢妻良母。不過隨著時代變遷，挽面也逐漸成了女子眾多美容手法的選擇之一，而非新嫁娘的專利。