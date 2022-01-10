據傳青樓最早在春秋時代就已經出現，在其中工作的女子雖然琴棋書畫樣樣精通，但為了生計而不得不委身於人，想要離開青樓更是需要一大筆金錢，只有少數幸運的女子會被士人贖身、納為妾，大部分都只能被包養作情婦或侍姬，得不到任何名分，且下場通常都十分悽慘。

根據《百度新聞》報導，《魏書》中記載，古代青樓女子為「樂戶」，與營戶、雜戶一樣被視作賤民，雖然她們為了吸引文人來消費，因此各個文學、藝術造詣都很高，但基本上一輩子無法脫離賤民身分，就算在工作中遇到心儀的對象，也因為「賤良不婚」的法規而無法結婚。

儘管還是有客人願意砸重金為她們贖身，但只有少部分幸運的女子能夠被納為妾，大多數的女子還是只能被包養作情婦或侍姬，終身得不到任何名分。然而不管是小妾、情婦還是侍姬，這些青樓女子在從良贖身之後，很快就會被丈夫、金主拋棄，最主要的原因有2點。

第一個原因就是「年老色衰」，能夠讓客人花錢幫忙贖身的女子，大多數都是外貌、身材都十分出眾的對象，但當時間流逝，就算再會保養的女子，也難免出現歲月的痕跡，曾讓男子癡迷的原因消失後，對於女子的態度自然就會逐漸冷落。

第二個原因則是「無法生育」，青樓女子因為工作的關係，需要不斷進行避孕措施，所以使用了許多傷害身體的手段，進而影響到生育功能，然而古代對於子嗣相當看重，若是生了一個孩子，就算年老色衰也可能「母憑子貴」，但如果生不出孩子，最後就會落得被冷落，甚至被拋棄的下場。