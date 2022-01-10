江都王劉建是漢景帝劉啟的孫子、第一任江都王劉非之子，他的個性和父親大相逕庭，由於從小在王宮長大，因此性格放蕩不羈、荒淫無度，雖然劉建只在位短短6年時間，在正史中留下的記錄卻比父親還要多，不但私通父親的姬妾，還玷汙自己的親妹妹，更以許多殘忍惡劣的手段折磨宮女，並以此為樂。

根據《漢書》記載，劉建相當喜愛女色，父親劉非在位期間，邯鄲人梁蚡想進獻一名女子給劉非，劉建聽聞對方外貌出眾，於是私下將女子傳喚進宮並占為己有，梁蚡得知後相當生氣，到處宣揚劉建是「兒子和爸爸搶老婆」，劉建一氣之下將他殺害，雖然事後梁家人上書告狀，但當時遇到大赦，案件便不了了之。

而父親劉非過世還未下葬的服喪期間，劉建就直接將其愛妾、歌姬全部納為己有，更誇張的是，已出嫁的妹妹劉徵臣回娘家服喪，竟慘遭毒手，被親哥哥玷汙，等到妹妹回長安後，劉建又好幾次派人去接她。

除此之外，劉建還有很多惡劣的癖好，懲罰小妾、宮女的手段都十分殘忍，若是稍有過失，劉建就會命令她們脫掉衣服，光著身子站著擊鼓、放在樹上供人觀看、戴上刑具舂米，或直接將她們丟到狼舍被活活咬死，而劉建則在一旁觀賞取樂，據記載多達35名宮女、小妾被凌虐致死。

放蕩大膽的劉建無惡不作，甚至指使女巫下咒詛咒漢武帝，之後更私造兵器、試圖謀反，但最後事跡敗露，劉建畏罪輕生，同黨也一個個被誅殺。

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