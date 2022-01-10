北韓一直以來都以糧食短缺、抗拒西方文化而聞名，因此幾乎不可能在北韓境內看見「西方色彩」濃厚的速食店；然而近日有眼尖網友發現，首都平壤竟出現一間「肯德基」，而且已經開業多年。

這間餐廳其實不是肯德基連鎖店，而是當地一間雞肉專賣餐廳。(圖/翻攝自Google Map)

根據《每日星報》報導，Google地圖探索家山姆（Shady Sam）日前瀏覽Google Map的時候，意外在北韓首都平壤人口稠密區的邊緣地帶，發現一間「肯德基」，根據地圖顯示，這間店位於凱旋門及千里馬銅像（Chollima Statue）之間的七星門街（Chilsongmun Street），並且受到部分遊客歡迎。

儘管這間店確實存在，但它其實並不是真正的肯德基連鎖店，而是一間名為「雞肉專賣餐廳（Chicken Specialised Restaurant）」的店家，開業於2008年，是北韓當局為了滿足民眾想要「傳統食物」以外的用餐選擇，而推出的眾多餐廳之一。

這間「雞肉專賣餐廳」主要販賣炸雞，因此才會被當地人和遊客戲稱為「肯德基」，除此之外，餐廳菜單還有一系列北韓傳統食物可供選擇，其中包含著名的朝鮮冷麵。而該店的經營方式也和西方速食店不同，客人會在一個私人空間用餐，並由一名身穿制服的女服務生提供桌邊服務。

高麗旅行社（Koryo Group）透露，在「雞肉專賣餐廳」用餐的話，大約花費2~7英鎊（約新台幣75~263元）。除此之外，儘管北韓政府全面對外封鎖網路，但該店在旅遊網站「貓途鷹（Trip Advisor）」上仍有少數評價，目前共有11則優良，以及175則糟糕的分數。