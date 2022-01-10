全球暖化問題日益嚴峻，氣溫升高導致極地融冰的速度正在加劇。近日網路上瘋傳一段影片，一群企鵝正在冰層上移動，其中一隻卻意外衝到碎裂的浮冰上，眼見自己即將越漂越遠，小企鵝努力向前狂奔，最後順利和同伴團聚，這段「企鵝逃命片段」引發網友熱議。

綜合外媒報導，這段影片是由外國網友芒森（Derik munson）在南極洲的麥克默多站（McMurdo Station）拍攝，並於2018年6月分享在個人Instagram上，從畫面中可以看到，一群企鵝正在冰層上移動，其中一隻卻跑得特別快，一馬當先地不斷向前衝。

未料冰層卻突然出現一道巨大的U型裂痕，並緩慢地向左漂移、逐漸遠離陸地，脫隊的小企鵝很快就意識到情況不對勁，急忙朝著還未裂開的地方狂奔，芒森見狀也十分著急，和朋友們一起幫小企鵝加油打氣：「快跑！」，所幸在一個踉蹌之後，小企鵝順利地跳回陸地、和其他企鵝團聚，眾人也跟著鬆一口氣，直呼：「牠做到了！」。

這段影片近日被倫敦大學學院的健康照護研究者高爾斯華綏（Mike Galsworthy）在推特上轉發，重新引起網友關注，大家紛紛留言：「牠跑的時候我也跟著好緊張…」、「還好最後和同伴會合了」、「看得我都忘了企鵝不是會游泳嗎？」、「其他企鵝看到牠回來了都跑向牠，好有愛」、「小企鵝肯定承受了很大的壓力，全球暖化真的太糟糕了」。