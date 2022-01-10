台灣超商密度全球數一數二，提供的服務更是五花八門，加上24小時營業，讓不少民眾十分依賴，而超商之間的激烈競爭，也成就了店員的超強技能。日前就有民眾在苗栗某間超商目睹驚人一幕，只見一名沒有消費的老翁，手上拿著針線就急忙衝向櫃台，請求店員幫忙穿線，而當下一名正妹女店員的暖心舉動也讓原PO瞬間融化，畫面曝光後引爆眾人熱議。

原PO在臉書PO文透露，一早前往超商消費，期間正好看見一名身穿紅色外套、頭髮斑白的老翁手裡拿著針線，從門口處直接走向櫃台，接著客氣詢問正妹店員是否能幫他穿線。女店員二話不說立刻接過老翁手上的針線，屏氣凝神的幫忙穿針引線，因為棉線沒沾濕，所以花了些許時間才穿線成功。

過程中，老翁也站在櫃台前雙眼緊盯，這幕暖心畫面，讓原PO看了感動不已，便將照片PO網。貼文一出，隨即吸引千名網友朝聖並轉發。

網友們紛紛留言狂讚，「有靈魂的便利商店」、「萬事屋」、「落實全家就是你家的概念，真棒」、「店員十八般武藝技能無上限」；還有人打趣笑說，「是在挑孫媳婦逆？」