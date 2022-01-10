經濟不景氣，不少民眾感嘆，百物皆漲，唯有薪水不漲，就有網友抱怨，到超商買飯卻發現，餐點價格越來越不親民，一個便當就要價百元，讓他錯愕直呼「這到底是怎麼回事啊？」貼文一出隨即掀起熱議，但也有人點出「定價關鍵」，認為貴得有道理。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，超商光是一顆普通肉粽就要價75元，便當也要將近百元，不禁搖頭直呼「薪水沒有變動，物價越來越高，這到底是怎麼回事啊？難道這就是通貨膨脹嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「便利商店賣的是便利不是便宜」、「光是隨時隨地都可以吃到就贏一半了」、「超商本來就比較貴，很正常」、「超商屬於零售，本來就會比較貴，我以為是常識欸」。

另外，也有網友點出成本問題，「便利商店就是方便，畢竟中央廚房、包裝、冷藏物流、門市販售、過期折價或報廢都是成本」、「光是組裝一個便當至少有10個人在生產線上，這還不包括前面的洗菜、切菜、炒菜、煮飯以及後面的物流配送加上店家的利潤，當然是銷售尾端的消費者承擔並不意外」、「你不知道便利商店的便當除了一般便當食材、瓦斯、包裝、人力的成本外，還要加上自動化生產線機器的成本、物流的成本、聯名的成本、電力保鮮的成本嗎？物價的上漲是人類貪圖方便的共業」。