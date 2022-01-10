時代進步，生活也越加便利，民眾透過網路平台就能叫車載往目的地，不過大陸一名女子卻崩潰表示，晚間8點多左右搭上計程車後卻發現，車內掛滿鈴鐺、佛珠等詭異吊飾，過程中司機還播放起鬼片，讓她越搭越害怕，超毛畫面曝光後網友也渾身起雞皮疙瘩。

綜合陸媒報導，事情發生在浙江杭州，一名閆姓女子8日晚間8點多左右，透過網路平台叫車，當她上車後就發現車內掛滿小燈，和一堆鈴鐺、佛珠等飾品，原以為只是司機大哥花比較多心思在佈置，直到車子開到一半時，司機開始在車上播放鬼片，頓時車內充斥著恐怖的配樂和女性的尖叫聲，閆女這才發現司機播的是恐怖片，「後來越聽越不對，覺得十分害怕，跟司機說我會怕，對方才關掉」。

根據閆女拍攝的影片顯示，車上掛著一整串的紅色小燈，四周也吊掛了包括風鈴、佛珠、布偶、中國結等詭異飾品，並且隨著車子行駛而不斷晃動，加上隱隱透出的紅光和恐怖的電影音效，讓閆女事後想來仍心有餘悸，「好險沒事，當時真的很想下車，整個人都毛毛的」。

影片曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「沉浸式體驗恐怖」、「車上的裝飾掛件才是代入感極強」、「大晚上黑漆漆的，就算不放恐怖片，光是看著這些掛件我也怕極了」、「鈴鐺招鬼啊」、「聽鬼故事就算了，車裡為什麼掛叮叮噹噹的裝飾，還有小房子，也太嚇人了，不會是什麼恐怖深度愛好者吧」。