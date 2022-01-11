國外一名女子近期準備與未婚夫結婚，豈料上個月卻發現，男方竟劈腿前女友，讓她氣得取消婚禮，但預先訂好的結婚場地等費用都無法退款，導致女子因此虧損2萬美元，她便要求男方一起分擔，但卻遭到拒絕，她憤而賣掉未婚夫的祖傳鑽戒，她也將此事分享至網路，引發討論。

一名27歲女網友@u/ISoldAFamilyHeirloom在Reddit表示，她與29歲未婚夫梅森（Mason）原本訂在本月20日結婚，豈料她上個月卻發現，梅森竟劈腿前女友，讓她氣得直接取消婚禮，但這也導致結婚場地、餐飲等費用都無法退款，一共虧損2萬美元（約新台幣55萬元），讓她非常困擾。

女網友原本用貸款支付婚禮費用，並與未婚夫在婚前協議，兩人結婚後要一起負擔，但如今婚禮取消，也表示梅森不需要償還，導致女網友被貸款及利息壓得喘不過氣，因此要求梅森分攤費用，豈料竟遭到拒絕，對方更表示「妳借了一筆自己無法負擔的貸款，並不是我的問題」，之後就不再回應。

女網友想起梅森求婚時，拿出曾祖母流傳下來的鑽戒，儘管婚禮已取消，但卻一直未安排時間歸還，於是她以此做為威脅，傳訊息告知梅森，如果他不願意一起償還債務，就會賣掉這一枚價值約2.5萬美元（約新台幣70萬元）的鑽戒，未料卻遭到冷處理，梅森甚至將此事告知朋友，「我完全不在乎，而且她根本不會賣掉」。

女網友發出最後通牒仍遭無視，於是隔天她就把鑽戒賣掉，並傳訊嗆前任，「你不應該低估我的」，梅森才知事態嚴重，衝到女方家並要求歸還，但女網友拿出收據證實，自己已經賣出戒指，讓梅森大發雷霆，甚至不斷咒罵，而她也將此事告知家人，卻未獲得支持，「他們說我反應過度，不應該採取如此極端的手段，梅森可能無法取回鑽戒，就算拿回來了，過程也非常艱辛」。

不過，多數網友都站在女網友這一邊，認為梅森婚前劈腿就有錯在先，之後又故意不解決債務問題，明知女方會賣掉鑽戒，仍舊置之不理，但也有人指出，「一般來說，傳家寶被視為家庭財產，就算給予伴侶，丈夫還是有權要求歸還，假若男方家屬要起訴，你可能會承擔巨大的責任，我非常同情你的遭遇，但這件事可能會導致情況惡化」。