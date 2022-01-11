大陸一名60多歲婦人在10年前痛失愛子，且兒子過世後還留下50多萬人民幣（約新台幣217萬）的債務未還清，婦人為了幫兒子還債，儘管年事已高，仍四處打工賺錢，最辛苦的時候，甚至一天要洗近千個碗，如今堅持終於有所回報，婦人已經順利用賺來的錢還清債務。

根據《荔枝新聞》報導，江蘇省如皋市一名叢姓婦人的獨子，在10年前遭遇車禍不幸身亡，他所經營的公司留下大筆債務和員工薪資未結清，總共約50萬人民幣，然而叢姓婦人的經濟條件不足以一次還清債務，因此她和丈夫毅然決然地走上了打工還債之路，並和債務公司表示：「你們不要擔心，我只是慢慢來，你們都來要我也還不起，有錢了就還給你們，我說話算數的！」。

豈料屋漏偏逢連夜雨，2016年叢姓婦人的丈夫也因為交通事故去世，從此還債的重擔全都壓在她一個人身上。為了增加收入，她不但在生活中精打細算，工作也相當努力，最多曾一天洗近千個碗，10年以來都沒有停歇。最後叢姓婦人將賺來的薪水、兒子的死亡賠償金，以及老家拆遷補償金全數拿去還債，終於順利擺脫所有債務。

如今無債一身輕的叢姓婦人將所有心思都放在孫子身上，並且持續在做原本的洗碗工作。新聞曝光後，網友們都感到相當佩服，紛紛留言：「希望下輩子奶奶幸福美滿」、「向老奶奶致敬，令人欽佩」、「心疼奶奶，願她身體健康」、「這麼好的人為什麼這麼慘」、「老人家太不容易了」。