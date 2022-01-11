匈牙利布達佩斯一所大學近日找了18隻狗，進行犬類語言識別研究，發現狗不僅能分辨母語與陌生語言，甚至聽到一串無意義的語句時，牠們還會辨識為廢話，此項研究讓狗成為靈長類之外，第一個被證實能自主分辨語言的動物。

根據《CNN》報導，神經行為學庫亞（Laura Cuaya）養了一隻邊境牧羊犬「Kun-kun」，由於非常好奇愛犬是否能聽得懂人話，因此將狗帶到布達佩斯的羅蘭大學（Eötvös Loránd University），並與另外17隻狗進行研究，年紀約3到11歲。

受試的狗分別為5隻黃金獵犬、6隻邊境牧羊犬、2隻澳洲牧羊犬、1隻拉布拉多、1隻美國可卡犬和3隻米克斯（混血），其中16隻生活於匈牙利語環境，另外2隻則是在西班牙語環境長大，先訓練牠們能聽話的待在核磁共振掃描儀內，以此掃描狗的腦部，觀察牠們聽到不同語言時的反應。

研究員先是使用西班牙語與匈牙利語，朗誦經典故事《小王子》內的一段話，之後再唸出一串無意義的句子，結果發現，當狗聽到無意義的語句時，大腦初級聽覺皮層的反應與聽到非熟悉語言時不同，且大腦活動變得活躍，代表牠知道這些是廢話。

當在區別不同語言時，狗的大腦次級聽覺皮層就會開始運作，代表牠在辨識聽到的聲音是否為語言，研究員培瑞茲（Raúl Hernández-Pérez）表示，「每種語言都有自己的聽覺頻率，我們的研究結果表明，狗與人類一起生活時，牠們會知道自己所接觸的語言聽覺規律」。

布達佩斯大學動物行為研究主任安迪克斯（Attila Andics）指出，狗的這種行為類似於學會說話前的嬰兒，能夠自發性的區分語言，而且狗的年紀越大，越能區分熟悉、不熟悉的語言，這也代表飼主和寵物溝通時，不僅說話語調很重要，內容對狗而言也是有意義的。