美國黃石國家公園日前拍攝到一段精彩畫面，一隻灰熊竟混在狼群中狩獵，而且還「耍小聰明」，等到狼群把一隻麋鹿殺死後，直接衝出去搶走獵物；對此專家表示，灰熊搶奪狼的獵物其實很常見，但2種生物一起獵食卻十分罕見。

狼群成功獵殺一隻麋鹿，沒想到竟被灰熊攔截奪走。(影片來源/Facebook/Yellowstone National Park)

綜合外媒報導，美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）去年12月在臉書粉專PO出這段影片，畫面中一隻灰熊和狼群合作，正在追趕一群麋鹿，不久後狼群便成功獵殺其中一隻麋鹿，未料這時灰熊突然現身，奪走狼群來之不易的獵物，並急忙逃離現場。

報導中指出，灰熊的這種行為稱之為「偷竊寄生現象（Kleptoparasitism）」，意指搶奪其他物種獵捕到的獵物，並且沒有提供任何回報。美國國家公園管理局（National Park Service）接受採訪時表示，灰熊和狼在北美洲大部分地區共存，2者相見時通常會忽視彼此，絕大部分的互動都是基於食物，而灰熊偷狼的獵物其實很常見，但雙方一起狩獵的狀況卻相當罕見。

美國國家公園管理局解釋，對於準備冬眠的灰熊來說，新鮮的麋鹿屍體是很好的脂肪與蛋白質來源，而影片中的灰熊似乎意識到，儘管跟隨狼群會讓牠消耗大量的精力，但同時也會提高牠遇到高熱量食物的機會。另外就狼的角度來說，因為狩獵本身極具風險性，而且失敗機率很高，所以在一般情況下，狼會屈服於灰熊，等到灰熊飽餐一頓後，再分食剩下的部分。