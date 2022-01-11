大猩猩竟跑上外太空？推特近日出現一段詭異影片，只見國際太空站出現一隻大猩猩，隨後從袋子裡掙脫，而且不斷追逐太空人，把眾人嚇得趕緊跑開，影片上傳短短2天，就累積344萬觀看次數，其實這是2016年的惡作劇影片，近日又被美國電影製作人史彭斯分享至推特，再次引發關注。

Astronaut Mark Kelly once smuggled a full gorilla suit on board the International Space Station. He didn't tell anyone about it. One day, without anyone knowing, he put it on. (source: Reddit) pic.twitter.com/v7aVunL7QF — SPENCE, TODD (@Todd_Spence) January 9, 2022

根據《太陽報》報導，電影製片人史彭斯（Todd Spence）近日在推特分享一段影片，只見國際太空站出現一隻大猩猩，不斷在太空船裡狂奔，甚至追著一名太空人，其實這是美籍太空人凱利（Scott Kelly）2016年策劃的惡作劇，他設法「偷渡」一件大猩猩裝，並藉由「太空補給」送上太空站。

凱利當時穿好大猩猩裝後就躲進儲物袋，隨後開始嚇其他太空人，乍看之下好像真的大猩猩，因此所有人都被嚇壞，之後才發現是一場惡作劇。凱利事後解釋，當時是為了慶祝自己執行太空任務1年，所以才會請同樣是太空人的雙胞胎弟弟馬克（Mark Kelly），幫他將這套服裝運上太空站，而凱利實際在外太空待了340天，相當繞地球軌道運行5000圈。

儘管該段影片是在5年多前拍攝，但近日又被分享至推特，再次引發討論，網友紛紛表示，「在太空生活應該真的很無聊，需要找一些樂子解悶」、「太空版的猩球崛起」、「運送到太空的補給物資是有限重的，而這件套裝看起來並不輕，希望不要占用到補給物資的空間啊」。