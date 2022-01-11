Google街景服務非常方便，可以幫助民眾事先了解當地環境、避免迷路，不過有時候也會出現出乎意料的畫面。近日外國網友使用Google街景功能時，意外看見一間地下室公寓的門口，竟站著一名右手持刀、笑容詭異的小丑，讓大家全都嚇壞了。
根據《紐約郵報》報導，外國網友近日使用Google地圖的街景功能時，在加拿大蒙特婁一處地下室公寓門口，發現一名小丑裝扮的人躲在門框後面，手上舉著一把刀，還對著鏡頭露出令人毛骨悚然的笑容，詭異的景象讓大家看了都十分害怕。
由於Google街景車擁有環景拍攝功能，當時正好經過該處，目前不知道這名「小丑」的真實身分，也不清楚他的動機，到底是刻意打扮成這樣，想要對街景車惡作劇？還是街景車剛好在聖誕節前後來到這裡拍攝？未解的謎團引發網友各種猜測。
事實上Google街景功能曾出現許多神奇有趣或詭異恐怖的畫面，甚至還立下大功，成為追捕犯人的線索；不久前義大利警方就在Google街景上，看到一名疑似已經逃亡20多年的黑手黨通緝犯，他當時站在水果店前聊天，未料被街景車拍下，他被逮捕時還非常驚訝，直呼：「你們是怎麼找到我的？我過去10年甚至沒有打電話給家人」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。