Google街景服務非常方便，可以幫助民眾事先了解當地環境、避免迷路，不過有時候也會出現出乎意料的畫面。近日外國網友使用Google街景功能時，意外看見一間地下室公寓的門口，竟站著一名右手持刀、笑容詭異的小丑，讓大家全都嚇壞了。

Terrifying blood-soaked clown holding knife spotted on Google Maps https://t.co/A9lxzghYUp pic.twitter.com/dQQ5v1nF5q — New York Post (@nypost) January 7, 2022

根據《紐約郵報》報導，外國網友近日使用Google地圖的街景功能時，在加拿大蒙特婁一處地下室公寓門口，發現一名小丑裝扮的人躲在門框後面，手上舉著一把刀，還對著鏡頭露出令人毛骨悚然的笑容，詭異的景象讓大家看了都十分害怕。

由於Google街景車擁有環景拍攝功能，當時正好經過該處，目前不知道這名「小丑」的真實身分，也不清楚他的動機，到底是刻意打扮成這樣，想要對街景車惡作劇？還是街景車剛好在聖誕節前後來到這裡拍攝？未解的謎團引發網友各種猜測。

事實上Google街景功能曾出現許多神奇有趣或詭異恐怖的畫面，甚至還立下大功，成為追捕犯人的線索；不久前義大利警方就在Google街景上，看到一名疑似已經逃亡20多年的黑手黨通緝犯，他當時站在水果店前聊天，未料被街景車拍下，他被逮捕時還非常驚訝，直呼：「你們是怎麼找到我的？我過去10年甚至沒有打電話給家人」。