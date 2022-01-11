秋冬之際是許多饕客品嚐螃蟹的大好時機，飽滿肥美的蟹肉讓人食指大動。日前大陸農村一處流水席引發網友熱議，桌上滿滿的帝王蟹料理，讓大家看了都忍不住直流口水，不過部分當地人看到以後都紛紛搖頭，認為這道料理根本缺點一大堆。

綜合陸媒報導，福建莆田一處農村日前舉辦超豪華流水席，從流傳的影片中可以看到，開放式料理空間的桌上，擺滿3大排顏色通紅的帝王蟹，粗略估計現場至少有15盤，而空氣中則瀰漫著螃蟹剛料理好的蒸氣，一旁2名工作人員十分忙碌，似乎準備要出餐。

影片曝光後立刻在網路上爆紅，許多網友看了以後口水直流，紛紛留言表示羨慕，「吃不完的話可以找我幫忙解決」、「我大麻袋已經準備好了！」、「一看就是大戶請客…」、「我去超市經過海鮮區，看到帝王蟹都只敢看不敢買」、「好羨慕喔」、「想認識福建姑娘了」。

但也有在地網友出面「潑冷水」，認為帝王蟹雖然大隻，但在食用前要先剝殼相當麻煩，再加上流水席一桌有那麼多人要分食，一隻帝王蟹才6條腿，分到最後根本吃不到什麼肉，吃不飽又麻煩，缺點非常多，「帝王蟹6條腿，一桌人不夠分」、「這個上桌真的不好分，可能有的人分不到」、「根本吃不飽，光有排場而已」。