每個朝代都有屬於自己的服裝特徵，像是唐朝的女子經常穿著「袒胸裝」，清朝的服飾則有滿漢文化融合的特色，說到宋朝，許多人都會想起官員們戴的帽子，其2側有一對長長的、類似於翅膀的東西，究竟這樣的設計有何功用？是為了防止官員在上朝的時候交頭接耳嗎？

根據《百度新聞》報導，民間有個傳聞，稱宋朝官帽是開國皇帝趙匡胤發明的，據傳他黃袍加身以後，對底下的大臣充滿忌憚，為了防止他們私底下交頭接耳，就設計出這種帶有長長耳朵的官帽，只要有誰轉動頭部，坐在皇位上的他就能夠看得一清二楚。然而這種說法看似合理，其實都只是後人杜撰出來的。

事實上，宋朝官帽最早可以追溯至隋唐時期的「幞頭」，這是一種包頭的軟巾，戴在頭上必須打結固定，最後就會留下2條帶子，它們就是宋朝官帽「長翅」的原型。隋朝初期幞頭多是軟布，而且對於打結後帶子擺放的位置、造型沒有太多規定，所以人們都將其隨意擺放。

到了宋朝以後，幞頭款式有了新的發展，其中男性最常戴的大致可以分為結式幞頭、軟角幞頭和方頂硬殼幞頭，在北宋知名畫作《清明上河圖》中，也可以見到許多男子戴著結式幞頭的模樣，不過大多都是平民，宋朝的官員則比較常戴方頂硬殼幞頭。

不過帽子上有長長的「幞頭角」，行動起來自然也比較不方便，為何宋朝官員還堅持要戴這樣的官帽呢？由於宋朝崇尚儒學，受到其影響很深，若是戴上這種幞頭，行動就會變得拘謹、端正，較符合文人學士的氣質，同時這種幞頭也能彰顯自己的官員身分，體現出等級的差異性。