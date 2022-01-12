大陸姓氏無奇不有，但有些太過罕見，例如姓「一」、「爨（ㄘㄨㄢˋ）」、「豬」等，取名時讓父母傷透腦筋。日前大陸網友發現，甚至還有人姓「糞」，而且來頭不小，曾參演過電視劇《諸葛亮》，該演員雖然並未因此劇爆紅，但卻因姓氏而獲關注。

綜合陸媒報導，大陸先前有一名新手爸爸姓「屎」，由於他的姓氏過於特殊，求學時經常被同儕取笑，因此幫女兒取名時，讓他非常傷腦筋，此事曝光後，網友開始尋找類似姓氏，發現竟然還有人姓「糞」，而且還是一名演員，引發討論。

男演員「糞胤智」不只會演戲，還參與編劇、導演等，扮演過80多個角色，主演的話劇《兵變前夕》獲省文化廳演出獎，擔任男主角的廣播劇《鬼谷》獲全國城市電台優秀節目獎，過去還曾在電視劇《諸葛亮》飾演蜀漢文臣「楊儀」的角色，1989年調到黃石藝校工作至今，培養出不少學生，不過，糞姓極為罕見，來源已不可考。

除了「糞姓」外，大陸還有人姓「死」，大多分佈於大陸西北方，目前人數不足千人，古時拓跋部死氏部族，以自己的部族名稱為姓氏，因此才會出現此姓，不過後人較忌諱死字，到隋唐時期，不少姓死的民眾將其改為相似音，例如「思」或「肆」，導致死姓越來越少。