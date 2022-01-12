寵物不只是夥伴，甚至是主人的救星。克羅埃西亞一名男子日前帶愛犬登山，豈料途中卻不慎墜落，跌到150公尺深的山谷，由於當時氣溫非常低，隨時都可能凍死，不過愛犬竟用體溫幫主人取暖，緊緊依偎在身邊，受困13小時獲救後，男子才不至於被低溫凍死，愛犬超暖舉動讓人看了非常感動。

根據《紐約郵報》報導，登山客布爾基奇（Grga Brkic）日前帶8個月大的寵物犬「諾斯」（North），與2名朋友攀爬韋萊比特山脈（Velebit mountain），期間他與愛犬意外跌落500英尺（152公尺）深谷裡，腿部嚴重骨折，導致他動彈不得，朋友發現後，趕緊通報當地山地搜救人員。

當地救援組織「HGSS」出動20幾名搜救人員，順利救出布爾基奇，此次任務更被他們稱為「最困難的救援行動之一」，不過山上全是積雪，而且非常低溫，但受困長達13小時的布爾基奇卻未被凍傷，原來全靠愛犬幫忙保溫，他們隨後被送往醫院治療，布爾基奇緊急進行手術，而狗身上並沒有受傷，所幸都無大礙。

救援隊也將此事分享至臉書，更大讚這一隻狗是英雄，「人狗之間的友誼和愛，是沒有界限的」。救援隊負責人約西普（Josip Brozičević）受訪時提到，「這隻狗一直蜷縮在主人身邊，用自己的體溫溫暖對方，防止主人凍壞，而布爾基奇跌倒時摔傷小腿與腳踝，所幸有諾斯的幫忙，才沒有讓傷勢更嚴重」，即使主人被抬上擔架，諾斯也沒有要離開的意思，依舊依偎在對方身上。