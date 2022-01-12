美國一對母女日前到佛州州立國家公園徒步旅行，未料竟看見一隻水貂的嘴裡，叼著一條比自己身長還要長約2倍的巨蛇，準備找個地方享用獵物，相關單位看到影片後驚喜不已，直言水貂的習性難以捉摸，因此目擊牠們獵食的畫面非常罕見。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會表示，由於水貂習性難以捉摸，所以這是非常罕見的畫面。(影片來源/Facebook/MyFWC Florida Fish and Wildlife)

根據《Newsweek》報導，佛羅里達州一對母女日前到有「北美亞馬遜」之稱的佛州州立國家公園徒步旅行，途中看見一隻水貂從他們面前橫越馬路，不久後牠又再度現身馬路，只不過這次嘴裡還叼著剛剛獵捕到的巨蛇，體長大約是水貂的2倍。

本月10日佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）在臉書粉專分享這段影片，並驚喜表示，由於水貂的習性難以捉摸，所以過去很少有類似的目擊事件。

報導指出，大沼澤地水貂（Everglades Mink）是鼬科的半水生、食肉動物，牠們以小型哺乳類動物、魚類、鳥類為食，也會獵捕體長比自己更長的蛇類，水貂活躍的時間通常在黎明和黃昏時分，這也凸顯出這段在光天白日之下所拍攝的影片有多罕見、珍貴。

根據佛羅里達魚類和野生動物保護委員會網站指出，大沼澤地水貂是該州的瀕危物種，然而就算牠們生活在國家公園內，目前也很難進行水貂數量與分布的研究，因為水貂體型小、移動速度快，而且擅長隱藏，再加上牠們很容易和更大、更常見的水獺搞混，導致研究調查十分困難。