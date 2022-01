許多人相當羨慕樂透得主,認為贏得大筆獎金後生活會變得很不一樣,但其實他們也承受著不少困擾和壓力,日子過得並不如想像美好。外國一名網友近日發文,表示自己中了彩券,然而因為他規劃將獎金拿去投資,沒有分給家人,而遭到家人討厭,讓他感到困惑又無奈。

根據《太陽報》報導,這名網友在論壇「Reddit」上發文,表示自己和妻子每個月都會買一張彩券當作娛樂消遣,未料近日竟中了大獎,扣除一次性費用和稅金後,總共贏得約560萬美金(約新台幣1.55億),夫妻倆先用這筆錢還清債務,包含學貸、房貸和車貸,最後剩下500萬美金(約新台幣1.38億)左右。

PO主表示,根據統計顯示,70%的樂透得主會在中獎幾年後破產,他本身從事金融業,並不想成為那70%的人,也不想讓自己面臨不得不再次工作的窘境,因此夫妻倆先將其中300萬美金投資到一個共同基金、不動產投資信託(REITs)和優先股基金(Preferred Stock Funds)的組合,再用剩下的200萬購入一棟公寓,希望透過低風險的方式持續得到收入。

事後PO主把他和妻子的計畫告訴家人,「我以為他們第一時間會為我感到開心,並讚許我們如何對這筆錢負起財務責任」,然而接下來的發展卻出乎他的意料,家人們開始討論起盛大的家庭旅行,以及PO主要如何償還他們的所有債務,他見狀急忙和家人解釋,500萬美金雖然很多,但不足以讓他分給每位家人。

沒想到PO主的家人氣炸了,並說他在家裡已經不受歡迎,甚至不應該再和家人講話,這樣的結果讓PO主相當無奈且困惑。網友們看完貼文,都認為PO主沒有做錯任何事,紛紛留言力挺:「你在家裡再也不受歡迎,就因為你沒給他們錢?這種態度真令人作嘔」、「你的家人已經用行動告訴你,錢濃於血(blood is not thicker than money)」、「如果是我就會分錢給家人,但你用來保障自己的未來並沒有錯」。