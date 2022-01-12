許多人相當羨慕樂透得主，認為贏得大筆獎金後生活會變得很不一樣，但其實他們也承受著不少困擾和壓力，日子過得並不如想像美好。外國一名網友近日發文，表示自己中了彩券，然而因為他規劃將獎金拿去投資，沒有分給家人，而遭到家人討厭，讓他感到困惑又無奈。

根據《太陽報》報導，這名網友在論壇「Reddit」上發文，表示自己和妻子每個月都會買一張彩券當作娛樂消遣，未料近日竟中了大獎，扣除一次性費用和稅金後，總共贏得約560萬美金（約新台幣1.55億），夫妻倆先用這筆錢還清債務，包含學貸、房貸和車貸，最後剩下500萬美金（約新台幣1.38億）左右。

PO主表示，根據統計顯示，70%的樂透得主會在中獎幾年後破產，他本身從事金融業，並不想成為那70%的人，也不想讓自己面臨不得不再次工作的窘境，因此夫妻倆先將其中300萬美金投資到一個共同基金、不動產投資信託（REITs）和優先股基金（Preferred Stock Funds）的組合，再用剩下的200萬購入一棟公寓，希望透過低風險的方式持續得到收入。

事後PO主把他和妻子的計畫告訴家人，「我以為他們第一時間會為我感到開心，並讚許我們如何對這筆錢負起財務責任」，然而接下來的發展卻出乎他的意料，家人們開始討論起盛大的家庭旅行，以及PO主要如何償還他們的所有債務，他見狀急忙和家人解釋，500萬美金雖然很多，但不足以讓他分給每位家人。

沒想到PO主的家人氣炸了，並說他在家裡已經不受歡迎，甚至不應該再和家人講話，這樣的結果讓PO主相當無奈且困惑。網友們看完貼文，都認為PO主沒有做錯任何事，紛紛留言力挺：「你在家裡再也不受歡迎，就因為你沒給他們錢？這種態度真令人作嘔」、「你的家人已經用行動告訴你，錢濃於血（blood is not thicker than money）」、「如果是我就會分錢給家人，但你用來保障自己的未來並沒有錯」。