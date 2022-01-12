美國一名女子4年前還在讀研究所時，就決定與現任丈夫結婚，但當時她還在讀書，因此身上揹有學貸，丈夫婚前就與她協議，要求婚後個人財務必須分開計算，如今她也出社會並找到工作，薪水賺得比丈夫還多，近日用現金一次性支付買新車，丈夫得知後，竟打算取消財產協議。

一名32歲女網友@u/Takingcrazypills000在Reddit提到，丈夫年紀大她2歲，是一名軟體工程師，兩人結婚時，她還在讀研究所，因此丈夫便提議，兩人婚後財產必須分開計算，並開一個用於支付家庭費用的共同帳戶，而她體諒丈夫希望在婚姻裡有經濟保障，因此也同意此協議。

女網友順利畢業後，成為一名認證註冊麻醉護理師，時薪175美元（約新台幣4850元），每周工時約40到48小時，換算下來，月薪約2.8萬到3.3萬美元（約新台幣77萬到91萬元），近日她決定買新車，與丈夫討論，但對方完全不感興趣，她只好自行決定，用現金一次性支付買奧迪（Audi）新車，丈夫出差後回到家，看到車感到非常震驚。

丈夫得知妻子用現金買車後，竟提出取消婚前協議的要求，還說結婚就應共享財富，女網友傻眼拒絕，丈夫還氣得外宿未歸，她表示據自己所知，丈夫這幾年來也有加薪與升遷，但目前她的薪水是老公的3倍，婚後他們都從未過問彼此的財務狀況，「我開始懷疑這段婚姻生活，婚前我忙於讀書，婚後忙於工作，導致我沒有意識到，我的婚姻根本是假的」。

女網友提到，等到丈夫回家後，她提議兩人去做婚姻諮詢，但卻遭對方拒絕，先前她知道丈夫有偶爾賭博的嗜好，進一步詢問得知，丈夫雖然薪水不低，但卻沒有儲蓄觀念，錢大部分都花在賭博上，導致他存款非常少，甚至賣掉名下一間位於內布拉斯加州的房子，丈夫還異想天開地說，想要辭職追隨夢想，希望妻子在經濟上支持他，讓女網聽了非常傻眼，最終氣得到朋友家住，也決定與對方離婚。

丈夫得知妻子要離婚，竟表示「我永遠不會簽字離婚，不管你喜不喜歡」、「你很幸運能擁有我，我對婚姻很忠貞，要不然我大可以偷吃嫩妹，而且你賺得比我多，是很不正常的」。不少網友都覺得太誇張，「你在讀研究所時，他也沒有支持你，還敢厚臉皮的要求你支持他」、「支持他的夢想，難道他想當職業賭徒嗎？」、「沒有他，你會過得更好，幸好你提早發現問題，尤其他還有賭博的習慣」。