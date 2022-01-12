現代雖然有方便的大眾運輸工具，但有些地方還是要開車比較方便，因此不少人只要年齡一到，就會去考駕照以備不時之需。而古代雖然沒有「汽車」，但仍有需要駕駛「馬車」、「牛車」的車夫，在工作前他們同樣需要受訓、考駕照，才可以正式上路，甚至還有5大刁鑽項目，就連現代駕駛都難以做到。

綜合《央視新聞》和《百度新聞》報導，起初馬車多用於行軍打仗，作為戰爭當中的「必殺技」，駕車的人必須完成進攻、防禦以及排兵布陣等任務，因此一定要經過學習和考核才能勝任，不過很長一段時間都沒有形成固定的「駕照」考核制度。

到了封建社會初期，車不再只用於戰爭，而是演變成重要的社會生活工具，《周禮》中記載著「六藝」，駕車就是其中一項當時男子必須具備的技能之一，而駕車的人又被稱作「御人」。

春秋時期就有專門考核技術的標準「五御」，分別為「鳴和鸞」，車上裝飾的鈴鐺鳴和鸞，在車行經時必須保持統一、穩定的聲響；「逐水曲」，沿著彎曲的河道駕車前行，考驗御人的應變能力；「過君表」，必須安全通過放置障礙物的門道；「舞交衢」，考驗御人長距離行駛和轉彎的能力；「逐禽左」，一邊駕駛一邊追趕野獸，訓練御人成為戰士的後備力量。

秦朝的《除吏律》也明確規範，如果御人經歷4次考試後，仍沒有考取駕照，就將被取消考試資格，同時還要罰做4年的徭役；一直到了唐朝才開始出現真正意義上的「駕照」，《唐律》裡要求「御人」必須持證上工，同時還有一系列交通規範必須遵守。