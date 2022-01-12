宋朝時重文輕武，總是給人文質彬彬的印象，戰力不如其他朝代，不過在戰爭頻繁的古代，宋朝對外採防守策略，並大規模進行武器研發，當時火器技術相當完善，製造出大炮、地雷及手榴彈等，更是人類歷史第一次在戰場上使用的火箭武器。

現代戰場上兩件威力巨大的兵器竟都出自宋朝！(影片來源/YouTube/看鑒)

根據《梨視頻》報導，靖康元年（1126年），金人圍攻北宋京城汴京，宰相李綱在守城時，曾使用霹靂炮擊退金兵，立下汗馬功勞，《靖康傳信錄》記載「夜發霹靂炮以擊賊，軍皆驚呼」，可見它的威力相當驚人，而霹靂炮又稱「火藥火毬」，也就是所謂的大炮，聲音如霹靂，因此得名，並由投石機投射出去。

公元1130年，南宋高宗建炎四年，金國攻打陝州時，宋兵將火藥炮埋於地下，金兵若是踩到機關，火藥炮就會自動引爆，類似於地雷的概念，殺傷力不容小覷，在14世紀的書籍《火龍經》裡，也有對地雷的描述，1277年被宋人與蒙古人在戰爭中廣泛使用，火藥炮在元朝又被加以改良。

公元1189年，南宋淳熙十六年，就已出現手榴彈，根據金代文學家元好問在《續夷堅志》中記載，指金世宗時期，山西陽曲北鄭村有一位獵戶「鐵李」，靠捕捉狐狸為生，大定末年的某一天，他發現古墓裡有狐狸窩，便用裝滿火藥的陶罐，點燃導火線引爆陷阱，而鐵李手中的陶罐火藥，其實就是手榴彈的雛形，如今在世界武器史上成為重要的角色。