大陸山西太原市的龍泉寺建於唐景雲元年，2008年施工人員進行修建時，意外發現一座神秘地宮，並出土一件由石、木、銅、銀、金所製的「五重棺槨」，考古學家進行研究後，發現最內層的金棺材用絲帶綁住，為了不破壞文物，因此始終不敢打開，讓內容物成考古謎團，12年後透過科技才揭曉。

根據《新浪新聞》報導，施工人員在龍泉寺挖消防蓄水池時，發現一座地宮，此處原本為佛塔的基址，但如今塔身已消失，隨後通報相關單位，考古人員打開地宮進行研究，發現一件石函，即用於存放棺槨的外棺，打開後陸續看到木槨、鎏金銅槨、銀槨及金槨，每一件棺槨做工都很細緻，除了雕有朱雀、玄武、青龍、白虎等圖案外，還有須彌座與佛像，部分鑲嵌石英石、紅瑪瑙等寶石。

最內層的金棺長約8公分、寬約4.5公分、高約3公分，除了後側有浮雕佛足外，就沒有多餘的紋飾，並用一條絲帶綁住，蝴蝶結完好的繫在金棺上，完整程度也讓考古學家非常驚訝，但擔心蝴蝶結因時間而變得易脆化，稍有不慎蝴蝶結就可能損壞，因此歷經12年都不敢開啟金棺，也成為歷史之謎。

國際古蹟遺址理事會國際保護中心副主任孫福喜表示，棺槨上刻有道教圖案「朱雀、玄武、青龍、白虎」，還混合須彌座、欄楯、菩薩風格的佛教象徵圖示，雖然過去的考古發掘中，法門寺、仙遊寺及慶山寺等都出現過類似文物，但龍泉寺不只元素非常多，而且做工很精美，也顯示出盛唐時期絕佳的工藝技巧，還有當時蘊含的盛唐文化。

為了解開金棺裡放什麼，太原文物部門與各國考古學家進行合作，曾使用X光的專業透視設備進行掃描，發現裡面似乎有舍利狀的物體，最終透過科技，增加絲帶的彈性，拆解時不會造成損壞，歷經12年的時間才打開金棺，確認裡面有23粒佛舍利子，並由兩層編織精美的麻質錦囊包裹。先前太原廣播電視台播出系列專題影片《古城·古藏》，其中的《盛世重光》揭曉此過程，五重棺槨也再度獲得關注。