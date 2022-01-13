坦尚尼亞國家公園出現一隻母獅子，牠發現一頭落單的角馬寶寶，但卻沒有吃掉對方，雙方甚至並肩而行，母獅疑似要將小角馬護送到安全的地方，這一幕曝光後，讓國家公園發言人對此表示，這是一種非常不尋常的行為。

Wilderbeast walking along the Lioness at Serengeti National Park in Tanzania. This is possible when maternal instinct overides predatory instincts @TTBTanzania pic.twitter.com/31gWFfDOIs — Tanzania Embassy in China (@TZEmbassyCN) January 11, 2022

根據《每日郵報》報導，坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）先前出現一隻母獅，牠發現一頭落單的角馬寶寶後，竟未馬上吃掉對方，甚至讓寶寶跟在牠身旁，似乎打算一路護送牠，將幼崽帶到安全的地方。

坦尚尼亞國家公園（Tanzania National Parks）日前在推特分享該段影片，讓不少人驚呼不已，國家公園發言人謝盧特（Pascal Shelutete）受訪時提到，「這是一種非常不尋常的行為，母獅的母性本能肯定已戰勝牠的掠奪天性，所以才會出現這一幕罕見畫面」。

獅子食性非常廣，在飲食方面，不侷限只吃某一種動物，不過斑馬與角馬是牠們最常鎖定的對象，因為牠們相較於蹬羚或羚羊等動物，動作較慢且容易捕捉，又比水牛還要沒有攻擊性，不過令人驚訝的是，獅子雖然吃肉，但牠們卻多次對其他動物的幼崽展現出母愛，也讓動物學家難以解釋。

2015年紀錄片「Surviving the Serengeti」曾拍攝到，一頭角馬媽媽分娩時，突然出現一隻母獅，牠嚇得趕緊逃離現場，留下剛出生的幼崽，當眾人以為母獅要展開殺戮時，牠竟停下來讓角馬寶寶磨蹭牠的鼻子，之後彷彿把對方當成自己的孩子，讓幼崽依偎在身旁，隨後就放了角馬寶寶，讓牠回到母親身邊。