生長環境不同，鯉魚的體型也會有所差異，人工養殖的體型普遍偏小，還未完全長大就被賣掉，因此民眾若看到10公斤以上的鯉魚，肯定都會非常驚訝。印尼萬丹省幾名村民，日前在當地一處湖泊附近，發現一條擱淺的巨型鯉魚，怪獸級體型讓村民們全看傻。

綜合印尼媒體報導，萬丹省勒巴克縣芝卡蒙丁村（Cikamunding）有居民日前發現，當地一處湖泊附近出現擱淺的大魚，上前查看發現竟是一條鯉魚，眾人看了非常興奮，紛紛拿出手機拍攝，發現鯉魚呼吸似乎非常微弱，便趕緊將牠推回湖裡，但為時已晚，巨型鯉魚沒多久就斷氣。

眾人便將鯉魚抬回村民辦公室，村長亨達亞那（Yayan Hendayana）見狀也驚呼連連，提到當村民發現巨型鯉魚時，牠還有氣息，但沒多久就喪命，之後這一條鯉魚被眾人分食，牠重約15公斤，「當地屬於歷史遺跡，而且擁有非常優質的水源，使魚類能迅速成長，但能在野外看到如此大條的鯉魚，還是非常少見」。

國外也曾出現過類似事件，一名男子在論壇Reddit提到，父親的親戚在40年前一場園遊會上，撈到一條小金魚，之後放生到距離住處不遠的池塘裡，豈料牠不僅順利存活下來，而且長得非常大隻，原PO表示，那座池塘裡只有這一條金魚，且沒有連接到其他水域，因此能確定牠就是當初帶回來的那一條，對於牠能長到如此大，也感到非常驚訝。