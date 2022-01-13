新北市板橋區日前有民眾向動保處通報，他們社區門口出現2隻怪雞，希望相關單位協助處理，而人員到場後發現，這2隻其實是俗稱「招財金雞」的紅腹錦雞，由於牠們有一段時間未進食，因此翅膀無力，所幸經過照料後已恢復健康。

板橋一名陳姓男子日前發現，自家社區門口出現2隻雞，因此向新北市政府動保處求助，動保處到場檢查後確認，牠們是俗稱「招財金雞」的紅腹錦雞，獸醫師替牠們進行身體檢查，發現金雞因有一段時間未進食，導致翅膀無力飛翔，所幸身上沒有明顯外傷，牠們補充養分並休養7天後，目前已完全恢復體力及精神。

紅腹錦雞雄鳥（左）及雌鳥（右）。(圖/新北市動保處提供)

新北市三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌表示，紅腹錦雞又名金雞、招財雞，每年春夏5到6月間，是牠們的繁殖季節，雄鳥頭頂冠羽金黃色，全身羽毛色彩多樣艷麗，具有可長達約40公分的尾羽。雌鳥以灰褐色到深褐色為基調，從頭頂、頸、上背至二側腹部都具黑色橫紋，紅腹錦雞在野外環境因羽毛顏色特徵非常明顯，是頗具盛名的觀賞用鳥類。

而這2隻紅腹錦雞最終交給有飼養經驗的農場照顧，新北市動保處對此表示，無論購買還是領養寵物，都要做好事前功課，並考量自己是否能給予寵物完善的照顧，而不是一味追求流行而飼養，發現自己不適合後就棄養，恐違反動物保護法第五條第三項規定，可處新臺幣3萬元以上至15萬元以下罰鍰，民眾購買前要三思。