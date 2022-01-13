被財神眷顧的男人！加拿大一名男子日前購買刮刮樂，沒想到竟中了頭獎，贏得8萬加幣（約新台幣177萬元），在前往總部領獎時，又順手買了一張刮刮樂，沒想到又幸運中獎，短短5個月就中2次，一共獲得15.1萬加幣（約新台幣334萬元）。

Lottery player wins for second time in 5 months with scratch card from same shop https://t.co/fClROdRKvx pic.twitter.com/tBunWy7hU0 — The Mirror (@DailyMirror) January 13, 2022

根據《UPI》報導，安大略省一名43歲男子考特曼奇（James Courtemanche），5個月前在薩德伯里市米諾湖（Minnow Lake）的「Kwik-Way」雜貨店，買了一張刮刮樂「即時狂野8」（Instant Wild 8），幸運中了頭獎，獲得8萬加幣（約新台幣177萬元），讓他感到非常開心。

考特曼奇之後親赴「安大略彩票與賭博公司」（Ontario Lottery and Gaming Corporation）總部領獎，途中剛好經過購買首張中獎彩券的雜貨店，因此他又順手買了一張刮刮樂，回到家刮開後，他不確定自己是否中獎，便使用手機兌獎程式掃描，發現自己又中7萬1102加幣（約新台幣157萬元）。

考特曼奇對此興奮不已，「我不敢相信，自己竟然又贏來好運，我真的很驚訝，我已經準備好迎接下一個好事」，目前他還未決定要如何使用這2份獎金，但表示，絕對會妥善使用，不會隨便亂花，「目前還有新冠疫情，恐怕不是安排旅行的好時機，不過未來會利用這筆獎金，出國旅行」。