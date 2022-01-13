大陸日前發生一起交通事故，驚險場面猶如電影《玩命關頭》真實上演，一輛黑色轎車高速過彎時，因為失速打滑，直接撞上停在路邊的3輛車，接著又騰空彈進一旁的閒置車格，離譜畫面讓網友看了瞠目結舌，就連外媒也調侃這是「究極停車」（Extreme parking）。

根據英國《每日郵報》報導，本月9日凌晨3點51分，重慶市一輛黑色轎車行經一處彎道時，因為不慎失速打滑，直接撞上路邊的3輛車，離譜的是，整輛車子瞬間彈起後，不偏不倚的落入車與車之間的閒置車格內，導致第4輛車也不幸慘遭波及。

所幸駕駛並未受到重傷，也無其他人員傷亡，但被撞擊的多部車輛車體受到不同程度的毀損，根據陸網《bilibili》瘋傳的影片可見，駕駛在肇事後不久便打開車門，淡定離開現場，車子還不斷冒出陣陣白煙。

影片曝光後網友全部看傻眼，紛紛留言直呼「這真是超精確停車法」、「的確是快速停車的一種好方法」、「《玩命關頭》下季可以考慮複製這個場景」、「這停車費貴慘了」。