濟公喝酒吃肉的形象深植人心，並且將「酒肉穿腸過，佛祖心中留」當作口頭禪，事實上這句話並非出自濟公，而是源自於一段驚心動魄的故事。

根據陸網報導，出生於明朝萬曆三十四年（1606年）的張獻忠，在崇禎年間的亂局中，和陝西同鄉李自成一樣起兵反明，崇禎十七年（1644年），張獻忠攻陷成都，並在此登基自稱「大西皇帝」，《明史》記載「盜賊之禍，歷代恒有，至明末李自成、張獻忠極矣」。

性格乖張的張獻忠以殺人取樂，每當攻破一座城池，就喜歡屠城，搞得當地生靈塗炭，慘死在他手下的百姓不計其數。

相傳張獻忠攻打渝城時，遭到頑強抵抗，當時他路過一間寺廟，便在裡頭暫時歇息，張獻忠聽說僧人戒酒戒葷腥，沒想到竟一時興起，逼著寺廟裡的和尚吃肉。由於張獻忠聲名狼藉，寺廟裡的和尚對其十分忌憚，無奈之下一名和尚站了出來，告訴張獻忠，「我可以破戒，但你要答應，攻下前面的城池後不能大開殺戒」。

張獻忠回答，「我是打仗的，見慣了生死，我殺人跟你吃齋一樣尋常。你不讓我殺人，就和我不讓你吃齋一樣沒道理，你如果能不吃齋，我就能不屠城」，張獻忠說完就拿起肉塊，放在和尚面前，並說「你吃完這塊肉，我就放過渝城人！」最後和尚含淚吃下肉塊，悠悠吐出10個字，「酒肉穿腸過，佛祖心中留」，這句話流傳至今，成了千古名言。

等到張獻忠走後，其他師兄弟質疑和尚破戒，但他表示，「一城百姓性命故，老僧何惜如來一戒」，直言不吃肉是因為不殺生，吃一塊肉可以救一城生靈，哪個孰輕孰重，不言而喻。