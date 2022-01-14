日本一檔綜藝節目邀請諧星來試膽，讓他穿上獅子的人偶裝，與真正的獅子近距離接觸，只見諧星起初都不敢亂動，最後因不斷靠近獅子，惹怒其中一隻母獅，嚇得趕緊逃跑，近日這影片片段被分享至臉書社團，讓不少人驚呼「日本人拿命在做節目」。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享日本節目片段，只見製作單位邀請男諧星到非洲，與園區裡的動物進行近距離接觸，他被安排穿上獅子人偶裝，並要靠近獅子自拍，但由於擔心被吃下肚，男諧星還未碰到獅子就拔腿狂奔，憤怒的獅子則在後面狂追，還一度要撲到他的身上，逼得他爬到樹上逃命，讓人看了心驚膽戰。

不少網友笑著表示，「其實後面那隻也是工讀生，只是想連結」、「日本節目真的沒有極限」、「工讀生被發現了」、「確定人還在嗎？」、「這個工讀生應該有年薪百萬」、「日本真的是拿命來拚收視率」、「動物鼻子很靈，所以聞氣味就破功了」。

影片片段截至日本綜藝節目《板上探險隊》，製作單位邀請男諧星「狩野英孝」，遠赴南非與動物近距離接觸，其中包括獅子、花豹、老虎、犀牛及長頸鹿等，當時節目在2018年播出時，引發日本民眾反彈，認為這種行為根本是玩命，完全不好笑，也讓這檔節目受到關注。