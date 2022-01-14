大陸出現過不少特殊姓氏，例如「豬」、「第五」等，台灣同樣也有許多特別的姓，臉書粉專「台南式」近日整理全台與台南的姓名榜，以及特殊組合關聯姓氏，例如春、夏、秋、冬、花、草、樹、木等，還有一些姓氏全台只剩1人。

臉書粉專「台南式」整理出姓名榜，台南男性最多叫「俊傑」1260人，女生則是「淑芬」多達2935人，至於最大姓氏為「陳」姓，共有22.14萬人，而全台男生姓名榜首是「家豪」，約1.4萬人，再來是「志明」、「俊傑」；名字女生則是「淑芬」，約3.1萬人，第二與三分別是「淑惠」、「美玲」。

粉專還分享全台前40大常見同名同姓，男生前三名分別為「陳冠宇」、「陳建宏」、「張家豪」，女生則是「陳怡君」、「林怡君」、「陳淑芬」，另外也有特殊組合關聯姓氏，例如東、南、西、北、大、中、小、春、夏、秋、冬、酸、苦、多、少等，其中姓「非」、「酸」全台只剩2人；姓「苦」、「壹」剩3人；姓氏「丙」、「七」、「玖」、「草」、「靛」都剩1人。

粉專「台南式」曝光圖表後，並開玩笑的表示「據說每個人一生中可以認識三個家豪、三個冠宇、三個怡君、三個雅婷、兩個俊傑、兩個承翰，還有無數個淑芬阿姨」。不少網友回應，「每次接電話聽到找陳小姐，我就開始傷腦筋，『哪一位陳小姐…公司好多位陳小姐』」、「原來我算菜市場名」、「特殊姓氏剩一人的是…，都沒有親戚家人了嗎？」。