現今網路購物非常便利，不少人喜歡用網購的方式消費，但由於無法提供現場試用、試穿，因此有些人收到實體後，才發現與照片差很多，惹出不少消費糾紛。日前一名男網友透露，他網購一台電動刮鬍刀，沒想到打開開關後竟變「戰鬥陀螺」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享慘痛消費經驗，並表示「鄭重再提醒一次，不要在FB亂買東西」，只見他網購一台三刀頭電動刮鬍刀，豈料一開機後，刮鬍刀的刀頭竟跟著高速轉動，之後還脫離機身，讓原PO氣得將狂旋轉的刀頭甩到桌上。

沒想到刀頭被摔到桌上後，並沒有停止轉動，仍舊不斷旋轉，直接變成一個「戰鬥陀螺」，讓不少網友笑翻表示，「原來是長得跟電動刮鬍刀很像的戰鬥陀螺」、「這是一台需要充電的戰鬥陀螺」、「我兒子買了一堆戰鬥陀螺都不太會轉，而且很快就壞了。請問這那兒買呀！轉力超強的」。

類似事件不只一起，女生最常見的就是網購衣服問題，台灣先前也有一名女網友在《爆怨公社》表示，自己網購了一件開襟V領上衣，穿在模特兒身上很簡約，因此心動下單，豈料她的上圍較豐滿，穿在身上秒變性感戰袍，讓她看了哭笑不得，不禁感嘆「每次上網買都要考慮好久？結果呢好恐慌…」。