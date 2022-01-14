中國古代歷史中，主要以男性掌權，因此史料鮮少記載女性，但不代表古代女人只能依附於男人。春秋時期芮國國軍夫人「仲姜」，看到剛繼位的兒子非常好色，因此將他驅逐，從此獨攬王權，之後被大國秦攻打時，她也能淡定迎戰，甚至取得勝利，是非常了不起的女性，而且還被記載於歷史上。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，考古學家在2004至2005年間，於陝西韓城梁帶村陸續發現大片墓地，總面積多達33萬平方公尺，出土1300座古墓、車馬坑64個，文物更是多達2萬多件，由於從未被盜墓過，因此保存相當完整。

其中最引人注目的就是19、26、27號墓葬，19號與26號皆埋了女性，墓葬距離非常近，不過26號墓葬的規格，明顯比19號略高，裡面不僅出土大量的精美器物，而且等級與數量都比19號多，不僅如此，器物上還都刻有一個名字「仲姜」。

而這位仲姜是何人？也就是《左傳》記載的「芮國國君夫人」，由於她嫁到芮國，因此又稱為「芮姜」，後世推測，仲姜應該原本是齊國人，因為當時齊國主要姓姜，而19號墓地的主人，應該也是一名芮國國君夫人，27號墓葬則是一名男性，推測為芮國國君。

而仲姜的墓葬出土非常大量的器物與飾品，其中有些還是商朝的物品，可見當時的人也非常喜歡收藏古物。從歷史上來看，芮國的封地多次進行變動，學術界普遍認為，芮國位於現今隴縣一帶，也就是陝甘交界處，之後多次遷居，最終抵達韓城。

《左傳 桓公三年》還曾紀錄，「芮伯萬之母芮姜，惡芮伯之多寵人也，故逐之，出居于魏」，指仲姜性格非常剛強，丈夫去世後，看剛繼位的兒子芮伯萬不成材，身邊有多名寵妾，因此氣得把兒子驅逐出境，導致芮伯萬逃到魏國，但後世認為，仲姜趕走芮伯萬不只是嫌棄兒子好色，還有另一層面的原因。

上海博物館青銅研究部副研究館員胡嘉麟表示，19號與26號都為芮國國君夫人，19號應該是秦國人，而26號仲姜則是齊國人，推測被驅逐的芮伯萬可能是19號墓主所生，因此仲姜與芮伯萬並非親生母子關係，雙方可能很早就存在矛盾，芮伯萬被驅逐後，芮國一時沒有人當家，秦國便趁機介入干涉。

為了與晉國爭霸，秦國早就對芮國虎視眈眈，待芮伯萬被驅逐時趁虛而入，豈料大國秦竟戰敗，《左傳 桓公》記載，「秦攻芮，敗焉，小芮也」，顯示秦國攻芮失敗的原因是輕敵，之後秦憲公又聯合周王室伐魏國，並抓芮伯萬做為政治棋子，直到公元前702年，秦國用軍隊送芮伯萬回到芮國，讓他重新登基，才結束仲姜的政治勢力。