英國一名18歲少女受父親影響，因此非常喜歡建築工作，更決定投入建築業，但她卻打破眾人對建築工的印象，每天都會精心打扮，手還留著2公分多的美甲，雖然引來不少男性嘲諷與歧視，但她仍舊非常熱愛這一份工作。

根據《每日郵報》報導，居住在英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的18歲漢娜（Hannah Uddin），12歲時她自願跟父親到建築工地，她的爸爸是一名泥水匠、設計師，工作期間也會教她建築知識，讓漢娜感到非常有趣，耳濡目染的她也決定投入建築業，並獲得家人與老師的支持，但她在TikTok分享工作照時，卻受到不少批評。

漢娜長相美艷，平時都會化妝打扮，還留了2.5公分的美甲，與普通的建築工形象差很多，但這些完全不會阻礙她砌磚頭、搬水泥，漢娜提到，網路上有很多男網友質疑她，「他們說我臉上的粉底比油漆還多、留指甲根本難以完成工作，或是說我建的房子可能很快就倒了，但都是刻板印象，對於他們而言，女性從事這類工作是不正常的，甚至是傷到他們的自尊心」。

漢娜看到歧視的言論，她也沒有多加理會，並表示「負面評論不會阻止我做自己，反而會推著我前進，我依然要化妝和做美甲」，而她目前就讀建築系，某次上實作課程時，全班只有她一名女生，「老師還不斷問我，是否確定要上這門課，還有男同學說我走錯班級，認為我學這門課是在浪費時間，甚至是佔用別人的位子，但幸好老師都會幫我解圍，不讓類似言論再發生」。

而漢娜非常喜歡建築，不只將此當成工作，甚至是愛好，每當她感到不愉快時，就會在自家花園修補小屋，有讓自己平靜下來的作用，而她也曝光自己的工作照，希望打破建築業是男性專屬工作的印象，讓不少女網友非常佩服，也紛紛為她打氣，「男生就是氣你做的比他們好」。