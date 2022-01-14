國文是所有學生必修的科目之一，但沒想到國小一年級的作業也會考倒家長！一名女網友日前PO出小孩的作業，看似簡單的題目，卻讓不少網友想破頭依舊百思不得其解，就連正解曝光，也被眾人吐槽「誰會知道啦！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文透露，幫就讀國小一年級的小孩看作業時，其中一道題目是以部首「ナ」組合創造，要寫出正確的生字，前三題小孩都一一寫出正確解答，唯獨最後一題「ナ」加「土」，不只小孩寫不出來，就連原PO也被當場考倒，只好PO網求救，「這小一的國字是…？是在說媽媽我讀書少嗎？真的有這個字嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「一開始以為是日語」、「我還以為是在教五十音」、「看起來是古字」、「題目太為難小孩了」；也有不少人猜「在」或「生」，但都不符合題意。

經查發現，教育部異體字字典確實有收錄此字，讀音為「ㄕㄥˋ」或「ㄗㄞˋ」，前者是「聖」的異體字，後者為「在」的異體字，但網友也不禁吐槽，「這超過小一的範圍了吧？」、「誰會知道這異體字啊」。