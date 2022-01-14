農曆新年將屆，不少長輩開始換新鈔，準備包壓歲錢給孩子，不過大陸卻有一名媽媽透露，孩子的舅舅一口氣包了「50億大紅包」給自家孩子，還拍胸脯保證是真鈔，讓她看了好震驚。不過網友看了卻忍不住吐槽「舅舅也太小氣了，怎麼不包個上千億！」

綜合陸媒報導，北京一名媽媽日前發布一段影片，稱孩子的舅舅各給外甥和外甥女壓歲錢，沒想到紅包袋打開，看見一張紅色鈔票，上面印有「5000000000」、「FIVE BILLION DOLLARS」（辛巴威儲備銀行）等字樣，讓她當場驚呼「嚇我一跳這是假的吧」、「這是假的還是真的呀」。

孩子的舅舅則回應是真鈔，後來媽媽上網一查才發現，這兩張鈔票是「辛巴威幣」，50億元大紅包的價值僅人民幣5角，相當於新台幣2元。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言吐槽這名舅舅太小氣，「大陸沒有銀行可以兌換辛巴威幣，要這麼麻煩花大把時間和精力，倒不如塞張200元」、「舅舅也太小氣了，怎麼不包個上千億」、「紅包比錢貴，還是留紅包吧」；不過也有人出言緩頰，認為舅舅很有心，還特別準備了別出心裁的壓歲錢，替新年增添不少趣味。