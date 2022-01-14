不少店家都會在門口設置「謝絕推銷」、「禁止寵物入內」等警示牌，但近日卻有網友發現，附近店家不約而同貼出「不要阿明」的警語，讓他十分納悶，貼文一出隨即掀起熱議，更釣出當地人解答背後真相。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出多張照片，清楚可見，許多店家不約而同的用紅筆寫上「不要阿明」、「謝絕阿明」，甚至還有英文版的「NO AMIN」、「Say NO To AMIN」等警語，因為「阿明」是相當常見的名字，此舉讓原PO百思不得其解，不禁打趣笑說「看來只是不歡迎阿明來吃飯」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「阿明錯了嗎？」、「我就問，阿明到底做錯什麼」、「人家不歡迎就別去了」、「那小明可以嗎」、「阿明招誰惹誰啊」、「感覺不是在台灣」。

對此，就有一名網友解答背後真相，直言這是在馬來西亞的砂拉越州古晉市，而圖中的阿明指的就是修理各類冷藏設備的店家，「重點就是阿明不會修理，又要到處貼廣告，才會被人討厭！很多店家被氣死了，所以才會這樣」。

除了中文之外，店家也寫上英文版版。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）