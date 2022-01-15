大陸四川一名婦人日前在路邊撿到一張現金支票，發現支票面額竟是1億5千萬人民幣（約台幣6.5億元），嚇得她趕緊報警，員警請銀行一查，發現這一張支票竟然是真的，不少網友開玩笑表示「原來有錢人也會掉錢啊」。

根據《成都商報》報導，四川攀枝花市米易縣一名大媽路過政務中心時，看到地上有一張支票，便撿起來查看，發現面額竟是1億5千萬人民幣（約台幣6.5億元），讓她感到非常驚訝，隨後通報當地警方，當時員警也感到非常不可思議。

員警前往大媽撿到支票的地點取證詢問，之後根據支票顯示的資訊，前往銀行核對，經銀行員確認，這一張支票是真的，指此為某間公司開出的支票，但已經過期了，「現金支票有效期限只有10天，他們應該是掉了」，之後在警員的見證下，銀行人員當場將支票銷毀。

不少網友表示「要是我撿到，我肯定就扔掉了，因為沒見過支票」、「可以說這是撿錢界的天花板了，應該沒有人能撿到這種額度的支票吧」、「天降鉅款」、「雖然一毛也分不到，但撿到也是莫大的運氣啊」、「真會撿啊！我走路看到紙都不會去留意，更別說撿起來了…」。