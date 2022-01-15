國外一名網友去年滑Google Maps時，發現南極一處地面上躺著一具骨骸，起初眾人以為是海豹，但由於位置距離海岸太遠，海豹根本不太可能到內陸，因此該推測被否定，骨骸的真實身分成謎團，不少人更稱它為「南極怪獸」，近日日本科學家對此進行研究，並分享淒涼的真相。

去年國外網友滑Google Maps時，發現南極內陸躺了一具骨骸，目測約5公尺長，許多人認為，應該是海豹類大型南極動物的骨骸，但發現地點非常內陸，距離海岸約70公里，海豹不可能跑到如此遠的地方，還有人堅稱為古代怪獸，因為地殼變動或冰層融化，骨骸才會因此露出來。

日本電視台NHK BS Premium近日播出特別節目「幻解！超常ファイル」，邀請動物學家「今泉忠明」進行研究，推測它可能是「南象鼻海豹」，雄性長約4.5至5.8公尺，最長可達6.5公尺，而雌性約2.6至3公尺，從荒地砂礫的狀態來看，該地像是河底，而且會隨季節變化，是有水流流過的窪地，夏天時可能會形成河川。

但為何南象鼻海豹會跑到距離海岸70公里的上游？今泉忠明對此解釋，由骨骸體型來看，這應該是一隻公南象鼻海豹，而海豹社會實行「一夫多妻」制，為了佔領地盤，公海豹經常要打鬥，而敗者只能離開並另尋新的地盤，這一隻公海象比較弱，輸了只好逃開，「或許是在慌張的情況下，牠順著海岸的反方向前進，抵達內陸又逃不出去，最後死在原地」。

不少單身網友看了非常難過，紛紛表示「太厲害了！竟可以讓我同時感到有趣與悲傷」、「原來我以後的下場是這樣...」、「單身狗的悲哀」、「一開始看到骨骸時，還以為是古代神獸，沒想到身世如此淒涼」。