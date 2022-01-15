科學家近日在南極冰雪覆蓋的威德爾海深處，發現一處棲息6000萬條魚的繁殖地，每個巢穴平均分布在海床上，甚至還有魚看管，宛如深海巨型城市，是一個獨特且未知的生態系統，科學家更驚呼，他從未看過這種壯觀的景象。

根據《CNN》報導，德國極地科考船「極地之星號」（Polarstern）去年2月在威德爾海（Weddell Sea）勘測海床時，意外發現「南極新擬冰鰧」（學名：Neopagetopsis ionah）的繁殖地。南極新擬冰鰧是非常特殊的冰魚，擁有透明的頭骨與血液，是目前已知唯一一種沒有紅細胞的脊椎動物，牠們為了在低溫下生存，因此血液進化出抗凍蛋白，用以抵抗寒冷。

從業15年的研究員普瑟（Autun Purser）提到，「我從來沒看過這種事情，在4個小時內，我們看到一個又一個魚巢，遍布海底約6公里」，整片領地面積等同一個島國「馬爾他」，而繁殖地面積超過240平方公里，平均每3平方公尺就有一個魚巢，估計應該有6000萬個，且每個魚巢深約15公分、直徑75公分，有的還有魚卵，但有的已未使用，每個大小都差不多，並用一圈石頭圍著。

俄勒岡大學生物學教授約翰（John Postlethwait）提到，「有些動物喜歡社交，但也有一定的限度，牠們會聚集在一起，是為了增加尋找配偶的機會」，每個魚巢由一條成年魚守衛，並與鄰近同類的窩巢保持距離，研究員也發現，繁殖地平均水溫比周圍海床高出攝氏2度，推測這應該是吸引冰魚的原因，更指政府應在威德爾海海域建海洋保護區，保護這個獨特的生態系統。