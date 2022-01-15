北宋畫家張擇端所繪的《清明上河圖》獲譽「中華第一神品」，畫出北宋汴京的繁榮，不只顯示出當時的商業榮景，還有不少社會問題，而不少人在欣賞《清明上河圖》時，會發現圖中的橋旁邊，會有好幾根木樁，到底在北宋時有什麼作用呢？

根據《梨視頻》報導，南宋《東京夢華錄》記載，宋朝汴京商業能如此繁華，其實是因為他們打破前朝的市井貿易規定，不再限制商業活動的時間與地點，因此宋朝的街頭巷尾，都是商業活動場所，這也成為加速北宋商業繁榮的因素。

明代文學家馮夢龍在《醒世恆言》提到，宋朝時一名賣油小販「秦重」，花1年的時間，把3兩銀子的本錢，變成16兩銀子，可見當時商業非常活耀，但也衍生出許多街頭亂象，不少百姓為了做生意，因此佔據汴京的道路，也嚴重影響到交通。

北宋政府為了解決這個問題，因此設街道司，也就是城市管理監察人員，對街道進行丈量，規劃出攤販可以擺攤的範圍，並豎立木樁「表木」，作為分界線的標誌，分界線內可以設攤、開店，此方法得以保護百姓生計問題，又不影響交通。

在《清明上河圖》可以看到，橋旁設有4根木樁就是表木，在當時非常重要，《宋刑統》規定，「諸侵巷街阡陌者，杖七十」，表示超過表木進行商業活動，攤商就會被打70大板，政府不光嚴格要求百姓，皇帝也是嚴加遵守，公元1040年，宋仁宗出巡時，儘管當時供通行的街道非常狹窄，但皇帝並未濫用特權，還帶著官員混雜百姓路過。