竇氏是漢朝有名的世家大族之一，但其實竇家原本只是普通人家，沒想到後來竟然出了太后，還有無數丞相，竇氏一族前後坐享800年富貴，背後原因跟太監寫錯一個字有關。

根據《搜狐網》報導，竇漪房出身清河郡觀津，在西漢初期時以家人子（西漢時無職稱宮女的稱號）的身份被選入宮服侍皇太后呂雉。眾所皆知，宮女們年紀漸長後，是要出宮嫁人的，而呂雉為了表現自己的仁厚，便將這些宮女送出宮，許配給諸侯王，竇漪房就是其中一人。

由於竇漪房的家鄉是在趙國，所以便買通了太監將她送到趙王那裡，沒想到這名太監雖然答應了，但因為一時粗心，將竇漪房送去了更偏遠的代國。等到竇漪房發現時已經為時已晚，聖旨已經下了，竇漪房不得不委屈的接受這個事實，只是她沒想到，因為太監的一個失誤，人生際遇從此翻轉。

當時跟竇漪房一起被送往代國的還有好幾位宮女，然而代王劉恒卻唯獨對竇漪房寵愛有加；相較於送往趙王的宮女很少有好下場，這也讓竇漪房感到十分慶幸。

代王劉恒其實就是後來的漢文帝，生性寬厚仁慈，竇漪房也跟著過上了好日子，並先後替代王生下一女二男。雖然當時劉恒娶有正室，但對方很快就因病去世，就連膝下孩兒也相繼逝世。西元前180年，劉恒登基成為漢文帝時，便將竇猗房立為皇后，兩人的女兒劉嫖封為館陶長公主，而長子則是後來之後即位的漢景帝劉啟，少子則是梁孝王劉武。

竇猗房十分長壽，歷經了漢文帝、漢景帝和漢武帝的時期，一路從皇后、皇太后做到太皇太后，因為崇尚「道家」也對「文景之治」有著不可沒的影響力。

值得一提的是，竇漪房進宮前其實有兩個弟弟，一直遍尋不著，等到她當上皇后之後，便派人尋找，好不容易姊弟重逢，竇漪房又給了他們大富大貴，從此竇氏一族如同開外掛一樣，英才輩出，即便到了唐朝一樣是世家大族，更是出了不少皇后，從漢朝到唐朝期間800年的光景，坐享榮華富貴。