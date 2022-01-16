飲酒要適量，否則可能發生不堪設想的後果。大陸廣東一名女子日前酒醒後，竟發現自己的褲子不見了，嚇得她急忙蹲下來，用羽絨外套遮住自己的下半身，並在路邊哭喊要媽媽來接她，但她似乎過於害怕，不敢和陌生人求救，荒唐的景象讓不少人看到直搖頭。

綜合陸媒報導，大陸廣東一名短髮女子獨自一人蹲在路邊，疑似因為昨晚喝醉酒，一早醒來卻發現褲子不見，只好蹲下來試圖用羽絨外套遮擋下半身，路人發現後立刻拿出手機拍攝，而該名女子似乎還沒酒醒且十分害怕，不敢和陌生人求救，只是不斷哭喊：「我要媽媽來接我」，過程中多次因為蹲太久腳麻，差點重心不穩摔倒。

報導稱有一名好心民眾上前關心，告訴她蹲在這裡會著涼，並願意出借外套讓她圍住下半身，要她趕緊叫計程車回家，女子這才回過神來，急忙借電話打給母親，要對方到街口來接她。據了解，近日廣東清晨氣溫下探到11度左右，因此女子的臉頰被凍到發紅。

照片曝光後，不少網友十分擔心女子前一晚的遭遇，其他人也紛紛留言：「被脫掉褲子丟在路邊？好可怕…」、「這是喝了多少酒，才會把自己的褲子搞丟了？」、「拍攝的人為什麼不幫忙報警啊？」、「防人之心不可無，女孩子出門在外還是要懂得保護自己」、「褲子沒了是小事，人平安就好」。

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