真愛是不分性別、種族和年齡的！印尼一名女子守寡40年，終於在63歲找到第二春，和年紀比自己小19歲的男子結婚，儘管雙方的年齡差距比較大，丈夫甚至和女子的養女同歲，但雙方相當恩愛，因此這段婚姻獲得了養女的贊同與祝福，消息曝光後很快就引起網友熱議。

根據《Tribunnews.com》報導，印尼女子埃爾蘇絲（ElsusE）近日在TikTok分享養母再婚的照片，她表示媽媽的丈夫今年44歲，和自己一樣大，而媽媽則已經63歲，雖然夫妻倆相差了19歲，但埃爾蘇絲透露，繼父非常善良，從婚前就一直在照顧媽媽，所以她能夠放心將媽媽的下半輩子交給對方，相信他們可以有個幸福的晚年生活。

據了解，埃爾蘇絲的養母名叫諾莉（Norlie），23歲時不幸和當時的丈夫天人永隔，此後就一直守寡，在這40年期間，諾莉仍對生活抱持熱忱，努力打拚，最後幸運找到自己的「第二春」，並在本月9日舉辦婚禮，嫁給比自己小19歲的新丈夫。

消息曝光後，雖然有不少網友紛紛獻上祝福，但夫妻倆過大的年齡差距也引來不少人質疑，認為這個男人是看上諾莉的財產才會和她結婚；對此，埃爾蘇絲出聲駁斥、為繼父說話，同時也呼籲大家不要鄙視任何一對夫妻，因為婚姻、生活和死亡等事都是上天的安排。